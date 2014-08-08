Мини-лендинг пейдж (дизайн+верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок258 просмотров

Нужен простой мини-лендингпейдж в стиле основной страницы (stabtab.ru) + верстка . На этой странице будет присутсвовать текст 1500-2000 символов и кликабельный баннер, который приведет на страницу товара на основном сайте. Баннер должен быть виден без скролинга.

Цель старницы: с помощью сео собрать пользователей с областных центров, не отпугнуть и перенаправить их на покупку товара, который будет доставляться с Москвы (без региональных филиалов). Думаю можно использовать в дизайне герб или карту области.

11 лет назад
Levitt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$40
2 дня
Сделано в срок. Все рекомендации по ходу дела были реализованы.
Соторудничеством доволен! Ясная постанвка задачи и моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад

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