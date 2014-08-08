Необходимо сделать верстку одностраничника "Landing Page". от вас жду сроки? и портволи готовых работ. Если ваши услуги более указанного бюджета данные свои не отправляйте.
Мини-лендинг пейдж (дизайн+верстка)
Нужен простой мини-лендингпейдж в стиле основной страницы (stabtab.ru) + верстка . На этой странице будет присутсвовать текст 1500-2000 символов и кликабельный баннер, который приведет на страницу товара на основном сайте. Баннер должен быть виден без скролинга.
Цель старницы: с помощью сео собрать пользователей с областных центров, не отпугнуть и перенаправить их на покупку товара, который будет доставляться с Москвы (без региональных филиалов). Думаю можно использовать в дизайне герб или карту области.
Выбранный исполнитель
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