Мини-лендинг пейдж (дизайн+верстка)

Нужен простой мини-лендингпейдж в стиле основной страницы (stabtab.ru) + верстка . На этой странице будет присутсвовать текст 1500-2000 символов и кликабельный баннер, который приведет на страницу товара на основном сайте. Баннер должен быть виден без скролинга.

Цель старницы: с помощью сео собрать пользователей с областных центров, не отпугнуть и перенаправить их на покупку товара, который будет доставляться с Москвы (без региональных филиалов). Думаю можно использовать в дизайне герб или карту области.