Приветствую, 1. нужно сверстать дизайн сайта из PSD 2. установить на вордпресс 3. подключить галереи на странице объекта 4. сделать вывод новостей в футере 5. карусель с отзывами ...
Верстка html
Требуется отверстать проект в html
Макеты http://u.to/fH10CA
Сайт что-то в виде интернет магазина в сочетании с лэндингом.
1. главная.jpg – главная страница
- верхнее меню: магазин в Москве и Контакты при клике прокручивают страницу вниз где есть контакты и карта.
- Соц фактор – Это выпадающее меню, а там иконки вконтакте и фэйсбука со ссылками на группу
- при клике на «Гарантия низкой цены» отобразится флешка «машина с текстом» (главная-интерактив.jpg)
пока флешки нет, вставлена просто картинка.
- меню с гарантией, доставкой, отзывами прокручивают страницу вниз к соответствующему элементу
- каталог часов, при наведении открывается быстрый просмотр товара.
- 5 картинок с преимуществами (html модуль со стилями)
2. страница-товара.jpg – описание товара
ссылка «Посмотреть детали» прокручивает страницу до вкладки Детали.
ниже дублируется таже информация как на главной (в макете показано серым, информация точно такая же активная как на главной и в таком же формате, просто так оформлена в макете, чтобы не отвлекаться на нее при разработке.).
Полное соблюдение макетов.
ie8+, хром, опера, мозила.
От вас сроки/цена/вопросы
Работаем через безопасную сделку или с посоплатой.
p.s. в личку не писать, оставляйте свои предложения в заявках. Рассматриваются кандидаты с отзывами более 20.
Заявки фрилансеров
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