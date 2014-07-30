Верстка html

Требуется отверстать проект в html

Макеты http://u.to/fH10CA

Сайт что-то в виде интернет магазина в сочетании с лэндингом.

1. главная.jpg – главная страница

- верхнее меню: магазин в Москве и Контакты при клике прокручивают страницу вниз где есть контакты и карта.

- Соц фактор – Это выпадающее меню, а там иконки вконтакте и фэйсбука со ссылками на группу

- при клике на «Гарантия низкой цены» отобразится флешка «машина с текстом» (главная-интерактив.jpg)

пока флешки нет, вставлена просто картинка.

- меню с гарантией, доставкой, отзывами прокручивают страницу вниз к соответствующему элементу

- каталог часов, при наведении открывается быстрый просмотр товара.

- 5 картинок с преимуществами (html модуль со стилями)

2. страница-товара.jpg – описание товара

ссылка «Посмотреть детали» прокручивает страницу до вкладки Детали.

ниже дублируется таже информация как на главной (в макете показано серым, информация точно такая же активная как на главной и в таком же формате, просто так оформлена в макете, чтобы не отвлекаться на нее при разработке.).

Полное соблюдение макетов.

ie8+, хром, опера, мозила.

От вас сроки/цена/вопросы

Работаем через безопасную сделку или с посоплатой.

p.s. в личку не писать, оставляйте свои предложения в заявках. Рассматриваются кандидаты с отзывами более 20.