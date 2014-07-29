Верстка и натяжка шаблона PSD на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок191 просмотр

Нужно сделать тему для вордпресса, есть макеты:

- главная страница

- страница курорта/страны (она же обычная страница на сайте)

- страница раздела

На самом сайте никаких особо самописных плагинов нет.

Критично важны сроки, чтобы не получилось так, что вы взялись и поставили этот проект в очередь. Нужно сделать до понедельника, 4 августа максимум. На связи будет дизайнер этого макета, если что надо будет уточнить или спросить.

WordPress
11 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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