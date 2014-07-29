Верстка и натяжка шаблона PSD на Wordpress

Нужно сделать тему для вордпресса, есть макеты:

- главная страница

- страница курорта/страны (она же обычная страница на сайте)

- страница раздела

На самом сайте никаких особо самописных плагинов нет.

Критично важны сроки, чтобы не получилось так, что вы взялись и поставили этот проект в очередь. Нужно сделать до понедельника, 4 августа максимум. На связи будет дизайнер этого макета, если что надо будет уточнить или спросить.