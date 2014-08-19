Добрый день! Необходимо скопировать данный шаблон на hostcms: http://livedemo00.template-help.com/wt_50639/ Нужно полностью, один в один сделать такой же дизайн на данной админке. Сколько будет стоить и каковы сроки?
Выполнить верстку макетов
Необходимо качественно выполнить верстку шести продающих страниц. ТЗ и макеты для верстки вышлю кандидатам по проекту.
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