шаблон для CMS 1С-Битрикс на сайт invoz.ru главная/категории/кт + внутренние страницы сайта для a/b теста.
Добавить страничку отзывов на сайт (UMI)
Есть сайт kristalnaya.ru Нужно вместо странички "это интересно" (http://kristalnaya.ru/eto_interesno/)
сделать страничку с отзывами для зарегистрированных пользователей и через контакт (согласно макету)
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