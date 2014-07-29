Добавить страничку отзывов на сайт (UMI)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки147 просмотров

Есть сайт kristalnaya.ru Нужно вместо странички "это интересно" (http://kristalnaya.ru/eto_interesno/)

сделать страничку с отзывами для зарегистрированных пользователей и через контакт (согласно макету)

11 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

iroster
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов(-2)
11 лет назад
$35
1 день
Очень быстро и грамотно все сделал, сам во всем разобрался, всегда на связи
Хороший заказчик, четкие задание, оплата вовремя

Заявки фрилансеров

iroster
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов(-2)
11 лет назад

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