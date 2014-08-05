Сделать ссылку на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок242 просмотра

На сайте armoto.com.ua нужно сделать так, чтобы в слайде на сайте при клике на картинку - переходило на акцию. Раньше так было, но оно что то слетело.

11 лет назад
Karina_Gavrilova
34 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и качественно выполнена работа. Спасибо!
Работать с Кариной очень комфортно, понимающий и ответственный заказчик, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

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