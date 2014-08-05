Необходимо сверстать 6 страниц + всплывающая форма Требования по верстке: 1. Кроссбраузерность (кроме ie6), кодировка и DOCTYPE 2. Валидность, доступность, микроформаты 3. Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных ...
Верстка магазина
Добрый день.
Прог часть http://u.to/W310CA
Макеты http://u.to/fH10CA
Сайт что-то в виде интернет магазина в сочетании с лэндингом.
Визуально и по программингу должно быть все понятно, если что нужно подсказать — спрашивайте.
1. главная.jpg — главная страница
- верхнее меню: магазин в Москве и Контакты при клике прокручивают страницу вниз где есть контакты и карта.
- Соц фактор — Это выпадающее меню, а там иконки вконтакте и фэйсбука со ссылками на группу
- при клике на «Гарантия низкой цены» отобразится флешка «машина с текстом» (главная-интерактив.jpg)
пока флешки нет, вставлена просто картинка.
- меню с гарантией, доставкой, отзывами прокручивают страницу вниз к соответствующему элементу
- каталог часов, при наведении открывается быстрый просмотр товара.
- 5 картинок с преимуществами (html модуль со стилями)
2. страница-товара.jpg — описание товара
ссылка «Посмотреть детали» прокручивает страницу до вкладки Детали.
ниже дублируется таже информация как на главной (в макете показано серым, информация точно такая же активная как на главной и в таком же формате, просто так оформлена в макете, чтобы не отвлекаться на нее при разработке.).
p.s. Все шаблоны компонентов и модулей выносим в папку html шаблона, чтобы после обновлений ничего не перезатиралось. В принципе там всё уже вынесено, но если где не вынесли, то выносим.
От Вас оценка по верстке, цена / срок.
Полное соблюдение макетов.
ie8+, хром, опера, мозила.
От вас сроки/цена/вопросы
Работаем через безопасную сделку.
p.s. в личку не писать, оставляйте свои предложения в заявках.
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