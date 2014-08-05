Верстка магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок268 просмотров

Добрый день.

Прог часть http://u.to/W310CA

Макеты http://u.to/fH10CA

Сайт что-то в виде интернет магазина в сочетании с лэндингом.

Визуально и по программингу должно быть все понятно, если что нужно подсказать — спрашивайте.

1. главная.jpg — главная страница

- верхнее меню: магазин в Москве и Контакты при клике прокручивают страницу вниз где есть контакты и карта.

- Соц фактор — Это выпадающее меню, а там иконки вконтакте и фэйсбука со ссылками на группу

- при клике на «Гарантия низкой цены» отобразится флешка «машина с текстом» (главная-интерактив.jpg)

пока флешки нет, вставлена просто картинка.

- меню с гарантией, доставкой, отзывами прокручивают страницу вниз к соответствующему элементу

- каталог часов, при наведении открывается быстрый просмотр товара.

- 5 картинок с преимуществами (html модуль со стилями)

2. страница-товара.jpg — описание товара

ссылка «Посмотреть детали» прокручивает страницу до вкладки Детали.

ниже дублируется таже информация как на главной (в макете показано серым, информация точно такая же активная как на главной и в таком же формате, просто так оформлена в макете, чтобы не отвлекаться на нее при разработке.).

p.s. Все шаблоны компонентов и модулей выносим в папку html шаблона, чтобы после обновлений ничего не перезатиралось. В принципе там всё уже вынесено, но если где не вынесли, то выносим.

От Вас оценка по верстке, цена / срок.

Полное соблюдение макетов.

ie8+, хром, опера, мозила.

От вас сроки/цена/вопросы

Работаем через безопасную сделку.

p.s. в личку не писать, оставляйте свои предложения в заявках.

HTML
11 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mufenman
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Все в порядке. Мои рекомендации!
Отличнй звкащик , ни каких проблем, всегда на связи , очень терпелив. Советую

Заявки фрилансеров

mufenman
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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