Верстка сайта видеоконвертеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка95 просмотров

Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованием функции INCLUDE.

Основные требования:

1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.

2. Кросс-браузерность.

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

5. Кодировка — UTF8

6. Title и мета-теги должны быть за пределами include, т.е. у каждой страницы свои

7. Предусмотреть возможность редактирования таблицы на главной странице (изображений видеоконвертеров, маркеров, цены и т.д.)

11 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$50
2 дня
Сотрудничеством довольна, Михаил все выполнил как всегда на отлично, даже вносил коррективы помимо ТЗ. Большое спасибо за работу
В очередной раз все прошло успешно. Спасибо за приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка вебстраниц на базе мокапа

    Мы рисуем мокап(пример прикреплен), Вы пишете страницу на html/css. Пользоваться css фреймворками можно. Удаленная работа, возможно долгосрочное сотрудничество. Оплата договорная.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть макет сайта на CMS

    CMS - любая бесплатная Эскиз макета сайта во вложении. Контент для наполнения берем с oligadema.ru Т.е. необходимо перенести сайт oligadema.ru на другую CMS с новым дизайном в соответствии с макетом.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработки по коду css/html/jquery

    $50

    Отредактировать и залить "под ключ" две страницы. на первый взгляд ничего сложного. но у меня ничего не работает) нужно: 1. Залить калькулятор и сделать так чтобы он считал нормально. 2. Доверстать страницу ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и установить на CMS

    Сверстать и установить на админку сайт, на подобии lfl.ru. Только будет несколько футбольных федераций разных стран. Так как подобные сайты стоят на joomla, наверное эта платформа будет предпочтительнее, но не принципиальна. Главное - чтобы ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка на WP

    Нужна верстка на WP такого дизайна - https://www.dropbox.com/s/ygbpl0b7rj6i1n9/chlam.jpg Подробное ТЗ в личку, тем кто заинтересует...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать и натянуть на WordPress

    Здравствуйте, нужно сверстать и натянуть PSD макет на WordPress (сделать шаблон). Всего три страницы: Главная, Рубрика и страница статьи. Некоторая разметка на странице статьи делается с помощью плагинов, им нужно будет задать такой стиль отображения. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад