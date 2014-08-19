Верстка дизайна корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка122 просмотра

Главная, вторая, стили.

Подробности после предоставления портфолио, ориентира стоимости и сроков реализации.

11 лет назад
Dimitry_Pro
Прот 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$175
7 дней
Всегда рад сотрудничеству с Александром. Работа выполняется качественно и в срок. Необходимые правки вносятся оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Дмитрий - честный, надежный, порядочный заказчик! Приятно работать! Рекомендую! Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад

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