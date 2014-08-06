Верстка на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок243 просмотра

Нужна верстка на WP такого дизайна - https://www.dropbox.com/s/ygbpl0b7rj6i1n9/chlam.jpg

Подробное ТЗ в личку, тем кто заинтересует...

WordPress
11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$150
5 дней
Хорошая работа, при необходимости буду обращаться:)
Как обычно - все супер. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад