Здравствуйте. Нужна верстка интернет магазина, наподобии mebel-mr.ru Главная (слайдер, AJAX меню) Категория АJAX подгрузка товаров (как на mebel-mr.ru) Товар Ничего сложно (слайдер для товаров когда увеличиваешь) ...
Сайт на WordPress
Есть ТЗ с примерами дизайна, описанием разделов. Это сайт со статьями и каталогом услуг.
Заявки фрилансеров
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