Верстать с натяжкой на цмс (в идеале MODx)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки168 просмотров

Верстать с натяжкой на цмс (в идеале MODx)– Шрифты будут цепляться через сервис https://typekit.com

– Отрисованно все для ретины так что в верстке должно быть условие чтобы правильно выводились изображения.– страница на весь экран, скрипт прокрутки http://alvarotrigo.com/fullPage/#secondPage

– на первом экране бекграундом видео и две кнопки (видео могу дать оптимизированное)

– после нажатия на кнопку, переходим в соответствующий раздел, где первым экраном идет свое видео, а дальше уже страницы.https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/111.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/222.jpg

– в корпоративном разделе при наведении на заголовокhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/firstline_korp_servises-a.jpg

– в корпоративном разделе после клика на пунктhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/firstline_korp_servises-b.jpg

– НАШИ УСЛУГИ сделать скриптом как облако тегов (медленно крутится)

Есть частично сверстано (прошлый не осилил и кинул) вот если нужноhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/PUBLIC_HTML.zip

Пишем стоимость и сроки, а так-же на чем делать будете

MODX
11 лет назад
flyink_pro
Андрей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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