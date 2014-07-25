Поправить верхнее меню на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок123 просмотра

Установил модуль Super Mega Menu, данный модуль генерирует настраиваемое меню, но как видно на скрине меню выводится не по центру сайта, а слева, необходимо это исправить!

Opencart
11 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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