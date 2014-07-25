Имеется сайт genius-web.ru, верстка которого недоделана. Верстка выполнялась по ТЗ в видеоформате yadi.sk/i/FitkCityVsWrc (Большая часть из этого ТЗ уже сделана. Необходимо доделать то, что не сделано.) Необходимо ...
Поправить верхнее меню на opencart
Установил модуль Super Mega Menu, данный модуль генерирует настраиваемое меню, но как видно на скрине меню выводится не по центру сайта, а слева, необходимо это исправить!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать и натянуть на скрипт интернет магазин. Предложения выслушаю. На предоплату не готов. только через безопасные сделки.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать адаптивный landing page.Прикрутить форму обратной связи. Макет покажу при общении. Заявки оставляйте в проекте.Завершен9 лет назад
- $100
Добрый день! Есть готовый PSD дизайна, нужно все сверстать. 1. Адаптивная кроссбраузерная верстка, сайт нужно сделать резиновый (валидный код, с проверкой через validator.w3.org) ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется поправить отображение всплывающего окна на странице. Первоначально окно может быть не видно в некоторых ситуациях. Это надо исправить. Более подробно во вложении.Завершен11 лет назад
Нужно сверстать сайт: http://sites78.ru/advokat7-1 http://sites78.ru/advokat7-2 http://sites78.ru/advokat9-3 http://sites78.ru/advokat7-4 http://sites78.ru/advokat7-5 http://sites78.ru/advokat7-6 http://sites78.ru/advokat7-7HTML-верстка20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть интернет-магазин товаров. Требуется исправить несколько неработающих под Safari на ipad или iphone моментов. Вот неработающие моменты: - Не работает переход из списка товаров в подробный просмотр (клик по надписи Подробнее ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сверстать PSD-макет состоящий из двух страниц. Вторая страница идентична первой, просто удалены некоторые блоки и заменены на внутреннюю новость. Насчет ТЗ я даже не ...Завершен11 лет назад
Есть сайт (исходники в формате PSD имеются). Есть форум. Нужно сверстать дизайн форума под дизайн сайта. Дизайн требуеться: - главной страницы форума - форумов - под форумов - ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад