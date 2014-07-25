Нужно сверстать и натянуть на скрипт интернет магазин. Предложения выслушаю. На предоплату не готов. только через безопасные сделки.
Правки верстки
Имеется сайт genius-web.ru, верстка которого недоделана.
Верстка выполнялась по ТЗ в видеоформате yadi.sk/i/FitkCityVsWrc
(Большая часть из этого ТЗ уже сделана. Необходимо доделать то, что не сделано.)
Необходимо также наполнить сайт материалами. Контент yadi.sk/d/_VScJ5hZWCouc
Маленькое дополнение к ТЗ: yadi.sk/i/yEjh6SBLVySr8
Поправки, которые необходимо внести в верстку yadi.sk/i/X3PreHJbWoXzc
Часть уже сделана
Дизайн в psd: yadi.sk/d/TJ0dFepSVuVjW
Заявки фрилансеров
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