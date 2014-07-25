Есть интернет-магазин товаров. Требуется исправить несколько неработающих под Safari на ipad или iphone моментов. Вот неработающие моменты: - Не работает переход из списка товаров в подробный просмотр (клик по надписи Подробнее ...
Верстка сайта на HTML
Нужно сверстать сайт:
Заявки фрилансеров
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