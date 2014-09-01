Верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка117 просмотров

Необходима сверстать макеты.

Макеты высланы на почту

Бюджет 100 у.е.

Сроки на 30 июля 2014 года уже сдать верстку.

Оплата на банковскую карту.

11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$100
4 дня
Сотрудничеством доволен! Работа сделана качественно и оперативно!
Как всегда - все супер. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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