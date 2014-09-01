Одно страничный сайт готов и залит на хостинг, нужно только к нему прикрутить почтовый ящик, куда должны приходить заявки на заказ продукции.
Верстка
Необходима сверстать макеты.
Макеты высланы на почту
Бюджет 100 у.е.
Сроки на 30 июля 2014 года уже сдать верстку.
Оплата на банковскую карту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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