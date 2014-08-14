Сверстать и посадить сайт на cms

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок307 просмотров

Необходимо сверстать небольшой сайт и посадить на систему управления. Желательно вордпресс. По срокам необходимо уложиться до 3 августа. Всего 7 страниц, задача несложная. Страницы сайта и тз в приложении

WordPress
11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
11 лет назад
$230
5 дней
Отличный исполнитель, сверстал и посадил сайт на WP, реализовал весь функционал и даже больше, всем советую
Отличный заказчик, четкое ТЗ, предоплата, оперативные ответы на вопросы. Обращайтесь еще :)

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
11 лет назад

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