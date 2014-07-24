HTML \ CSS верстальщик на проект

Здравствуйте,

Ищем опытного верстальщика на проект. С опытом работы в респонсивной верстке и свн.

Заявку оставляйте пожалуйста в подобном виде:

1. Ссылки на 3-5 наиболее сложных проекта, сверстанные Вами (как минимум 1 – респонсив)

2. Когда готовы будете начать

3. Есть ли опыт работы с свн

Бюджет обсуждаем после того, как посмотрите ТЗ. Работы будет на несколько дней. Впоследствии по результатам сотрудничества возможен постоянный поток заказов как на разработку верстки с нуля, так и на техподдержку.

Спасибо