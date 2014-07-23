Доработка страниц на WordPress

Имеется готовая второстепенная страница, необходимо ее подкорректировать так, как указано в psd.

Сайт на WordPress.

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СРОКИ: особо не горят, но нужно побыстрее.

ОПЛАТА: Оплата по факту, либо СБР. Можете делать на своем хосте. Тип оплаты: на ваше усмотрение.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем стоимость и сроки работы.