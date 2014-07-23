Сдвигается картинка в шапке сайта

Добрый день!)

Подскажите пожалуйста, на сайте www.**xs.ru (**ge) в шапке сайте картинка телефона. Делал на ноуте в global.css писал

#header .header-picture_1 {display: block; position: absolute; top: 27px; margin-left:30%; width: 330px; height: 56px; }

Знакомые открыли на компе с разрешением экрана 1920x1080 телефон едет!

Как нужно написать что бы не ехал!?

P|s

пробовал указывать left:380px в процентах! Ситуацию спасает но едет все равно!