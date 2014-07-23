Сдвигается картинка в шапке сайта

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Завершен3 заявки186 просмотров

Добрый день!)

Подскажите пожалуйста, на сайте www.**xs.ru (**ge) в шапке сайте картинка телефона. Делал на ноуте в global.css писал

#header .header-picture_1 {display: block; position: absolute; top: 27px; margin-left:30%; width: 330px; height: 56px; }

Знакомые открыли на компе с разрешением экрана 1920x1080 телефон едет!

Как нужно написать что бы не ехал!?

P|s

пробовал указывать left:380px в процентах! Ситуацию спасает но едет все равно!

11 лет назад
MihaV82
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

oscaricio
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
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Заявки фрилансеров

oscaricio
Евгений 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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