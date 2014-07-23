Есть сайт maydanovich.com Надо сделать вот такую шапку http://olestimofeev.com/ Кто может сделать - пишите сразу ЦЕНУ
Сдвигается картинка в шапке сайта
Добрый день!)
Подскажите пожалуйста, на сайте www.**xs.ru (**ge) в шапке сайте картинка телефона. Делал на ноуте в global.css писал
#header .header-picture_1 {display: block; position: absolute; top: 27px; margin-left:30%; width: 330px; height: 56px; }
Знакомые открыли на компе с разрешением экрана 1920x1080 телефон едет!
Как нужно написать что бы не ехал!?
P|s
пробовал указывать left:380px в процентах! Ситуацию спасает но едет все равно!
Выбранный исполнитель
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