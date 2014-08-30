Нужна верстка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок271 просмотр

Добрый день,

Интересует качественная кроссбраузерная верстка для интернет-магазина.

Нужна "резина" с 1000 до 1400 пикселей.

PSD макет сброшу кандидатам.

При ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте 2–3 ссылки на верстку магазинов, которые вы верстали за последние пару месяцев. Чем с более сложной версткой вы имели дело, тем с большей долей вероятности мы будем с вами работать.

11 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rihh
43 года
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$160
4 дня
Работа была проделана очень качественно. Рекомендую
Спасибо за интересную задачу.

Заявки фрилансеров

rihh
43 года
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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