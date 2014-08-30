Нужна верстка интернет-магазина

Добрый день,

Интересует качественная кроссбраузерная верстка для интернет-магазина.

Нужна "резина" с 1000 до 1400 пикселей.

PSD макет сброшу кандидатам.

При ответе ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте 2–3 ссылки на верстку магазинов, которые вы верстали за последние пару месяцев. Чем с более сложной версткой вы имели дело, тем с большей долей вероятности мы будем с вами работать.