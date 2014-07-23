Создание сайта с использованием HTML5+CS3

Нам нужен программист для реализации 3-х проектов:

1. вносить правки в реализованный проект. Сделан на PHP CMS с нуля, использовали HTML5+CS3

2. нужно писать с нуля можно использовать движки + используя HTML5+CS3 будет много анимацый

3. обычный сайт три страницы но с подключением онлайн оплаты и корзины. Продажа одного товара с перспективой до 10 штук

Будем рады плодотворному сотрудничеству на постоянной основе.