Подправить шаблон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок190 просмотров

Добрый день!

Полезла исправлять шаблон на резиновый - напутала с размерами - все поехало-переехало. Надо исправить. Или же залить новый шаблон и настроить. Как удобнее. Тематика - кулинария, музыка, хобби. Joomla 1.0

Joomla
11 лет назад
skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Egorich42
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель. Поправил шаблон быстро. Рекомендую.
Отличный заказчик, очень адекватный и пунктуальный, рекомендую

Заявки фрилансеров

Egorich42
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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