Сайт делали примерно год назад (сфера услуг, установка межкомнатных дверей), необходимо добавить следующие страницы: 1. Каталог товаров (общий) 2. Каталог производителей дверей 3. Страничка производителя 4. Страница ...
Ищется удаленный опытный web-верстальщик
Для работы над крупным и срочным проектом ищется опытный web-верстальщик.
100% загрузка примерно на 1-1,5 месяца. Работать нужно начать уже прямо сейчас.
Далее тоже буду давать работу но уже периодически и немного.
Требуемые характеристики:
- опыт работы в web-студиях. Новички не интересуют вообще.
- высокая скорость работы
- ответственность
- чистый фрилансер (т.е. не работающий на онлайн-работе)
- доступный для правки в позднее ночное время (до часа ночи по москве)
- на ближайший месяц желательно работать и в выходные
Требуемые знания и опыт:
- HTML/HTML5+CSS2/3 - на профессиональном уровне
- адаптивная верстка на HTML5+MediaQueries
- знание технологий адаптации совместимости под IE7-IE8
- JS+jquery на хорошем уровне
- Photoshop на минимальном уровне (для подготовки изображений к верстке)
- Adobe InDesign на уровне: открыть файл, скопировать текст или экспортировать картинку.
Задачи:
- верстка чистых HTML-сайтов (никаких CMS!)
- доработка и правка чужой HTML-верстки
Оплата договорная по каждой работе.
От вас требуется написать стоимость 1 часа работы, либо диапазон оплаты (простая - сложная) за верстку одну страницы.
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