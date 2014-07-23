Ищется удаленный опытный web-верстальщик

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок209 просмотров

Для работы над крупным и срочным проектом ищется опытный web-верстальщик.

100% загрузка примерно на 1-1,5 месяца. Работать нужно начать уже прямо сейчас.

Далее тоже буду давать работу но уже периодически и немного.

Требуемые характеристики:

- опыт работы в web-студиях. Новички не интересуют вообще.

- высокая скорость работы

- ответственность

- чистый фрилансер (т.е. не работающий на онлайн-работе)

- доступный для правки в позднее ночное время (до часа ночи по москве)

- на ближайший месяц желательно работать и в выходные

Требуемые знания и опыт:

- HTML/HTML5+CSS2/3 - на профессиональном уровне

- адаптивная верстка на HTML5+MediaQueries

- знание технологий адаптации совместимости под IE7-IE8

- JS+jquery на хорошем уровне

- Photoshop на минимальном уровне (для подготовки изображений к верстке)

- Adobe InDesign на уровне: открыть файл, скопировать текст или экспортировать картинку.

Задачи:

- верстка чистых HTML-сайтов (никаких CMS!)

- доработка и правка чужой HTML-верстки

Оплата договорная по каждой работе.

От вас требуется написать стоимость 1 часа работы, либо диапазон оплаты (простая - сложная) за верстку одну страницы.

HTMLJavaScriptjQuery
11 лет назад
-IKS-
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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