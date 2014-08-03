HTML - верстка одностраничного сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок212 просмотров

Приветствую, необходимо сверстать PSD исходник, копия представлена в приложений.

Требования к верстке:

- кроссбраузерность.

- наличие скриптов для всплывающих форм.

- в подвале сайта (footer) необходимо наличие "отсека" для счетчиков и т.п. (88 х 31 px) в правом нижнем углу.

Связь: только по ICQ.

Оплата: WMR, возможна предоплата 30%.

Сроки: 3-4 дня.

HTML
11 лет назад
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Iglar
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Отдал исходник на верстку в итоге получил не просто html-шаблон, а готовый сайт, причем за те же самые деньги, честно говоря, я и не ожидал такого, т.к. обычно предоставляют статичные шаблоны.
Диалог с Владимиром всегда принимает конструктивный характер, нет ни каких лишних междометий и глаголов, только четко поставленная цель. Мне всегда будет приятно поработать с Владимиром над его очередным проектом.

Заявки фрилансеров

Iglar
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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