Срочная верстка

Привет ребята. Я не успеваю сделать верстку. Много проектов. Мне нужен человек который готов сейчас сесть и не тратя время на разговоры начать работу. Верстка простая. Макеты пришлю заинтересовавшимся. В паблик не могу их выкладывать.

Работы не много. Стиль минимализма. Работы на ночь. Плачу хорошо. Заработать на данном преокте желания нет. Просто хочу не подвести клиента. Коллеги, выручайте.

Маленький нюанс работы: оплата после показа на Вашем хосте. Я на сервисе давно. Мне можно доверять. Дам страницу в вк свою, заказчика. Так же и сотовые.