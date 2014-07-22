Срочная верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок292 просмотра

Привет ребята. Я не успеваю сделать верстку. Много проектов. Мне нужен человек который готов сейчас сесть и не тратя время на разговоры начать работу. Верстка простая. Макеты пришлю заинтересовавшимся. В паблик не могу их выкладывать.

Работы не много. Стиль минимализма. Работы на ночь. Плачу хорошо. Заработать на данном преокте желания нет. Просто хочу не подвести клиента. Коллеги, выручайте.

Маленький нюанс работы: оплата после показа на Вашем хосте. Я на сервисе давно. Мне можно доверять. Дам страницу в вк свою, заказчика. Так же и сотовые.

11 лет назад
Everol
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$80
1 день
Безответственный заказчик, да ещё и лжец. Неадекватен человек. Ночь делал ему верстку, в итоге денег не получил, хотя прошел уже месяц и он ОБЕЩАЛ заплатить. Очень жаль что есть такие люди.

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад

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