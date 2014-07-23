макет главной и-мага. Макет достаточно простой. Пожалуйста, отвечайте только в случае, если Вы можете заняться им прямо сейчас. Оплата - ЯД/банковские карты.
Необходимо сделать верстку LP
Всем хорошего дня, необходимо в течении 3-5 дней сделать верстку макета (рассматриваю вариант сотрудничества на партнерских условиях или же по обмену услугами). Всего в лендинге будет три всплывающих окна (идентичных между собой), пример прикладываю. Так же необходимо чтобы слайдер работал, а сами работы открывались в всплывающем окошке (лайтбоксе) :). Желательно не забывать про кроссбраузерность и мобильность. Жду ваших предложений. Если сотрудничество будет удачным предложу вам проект на другой лендинг.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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