Редактирование нового шаблона

Добрый день, имеется шаблон одностраничника. Нужно его подредактировать в HTML коде, добавить русские шрифты, не много изменить фон и другие мелочи, а так же перенести 2 блока из других шаблонов. Все источники имеются. Полное ТЗ приложил.

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