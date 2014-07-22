Поправить верстку в IE8

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок217 просмотров

На сайте ivcab.ru в Internet Explorer 8 на главной странице появляется красный прямоугольник(скриншот прикреплен). Нужно его убрать. И сделать, чтобы футер тянулся на весь экран, как в остальных браузерах.

11 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$8
1 день
Богдан оперативно нашел проблему в верстке и исправил ее. Работа выполнена качественно. Рекомендую, как отличного исполнителя.
Владимир хороший заказчик. Чёткие требования, своевременная оплата. В общем, я рад, что всё хорошо :) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать моб. версию сайта

    Сайт готов, рабочий, нужно сделать моб.версию,чтобы с андроида и иос можно смотреть. Проект под ключ,полностью все необходимые работы с сайтом и хостингом!

    Android
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и программирование сайта

    $2500

    Требуется разработать аналог сайта vente-privee.com Нужен надежный и выдерживающий нагрузку движок, не самопис ТЗ нет, ориентир этот сайт, можно зарегистрироваться и все понять

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание мобильной версии для сайта

    Необходимо создать мобильную версию сайта - дизайн, верстка. От вас цена сроки. Сайт - http://188.226.158.21/ Не нужно писать личных сообщений, заявке оставляйте в проекте. Спасибо.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта-каталога

    $100

    Необходимо сверстать страницы сайта-каталога. Страниц для верстки - 5 шт, одна из них имеет 4 вкладки. Сайт о производителях трикотажа. Нужна грамотная верстка для последующей натяжки на modx, что, возможно, так же ...

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сделать верстку PSD -> HTML

    Здравствуйте! Необходимо сделать верстку из PSD в качественный HTML (весь дизайн прикрепляю). Обязательно корректное отображение сайта во всех популярных браузерах и на мобильных устройствах. Бюджет скромный, по этому прошу цену не ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно сверстать макет LP

    $50

    Требуется верстка LP.Картинка в приложении,ТЗ вышлем выбранному исполнителю.Сайт по доставке цветов Ждем ваши предложения по срокам

    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка ЛП

    Есть cайт на WP И нарисованная ЛП в psd Надо сверстать из psd LP и добавить эту страницу в WP на сайт.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад