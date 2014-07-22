Необходимо создать мобильную версию сайта - дизайн, верстка. От вас цена сроки. Сайт - http://188.226.158.21/ Не нужно писать личных сообщений, заявке оставляйте в проекте. Спасибо.
Верстка и программирование сайта
Требуется разработать аналог сайта vente-privee.com
Нужен надежный и выдерживающий нагрузку движок, не самопис
ТЗ нет, ориентир этот сайт, можно зарегистрироваться и все понять
Заявки фрилансеров
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