Добрый день, нужна адаптивная верстка лендинга. Все баги оперативно устраняем с Вами же. Указывайте, пожалуйста, цену и сроки. ТЗ и .png лендинга в приложении
Поправить css в шаблоне
Нужно поправить css в адаптивном шаблоне. Работа на минут 10-15, сложного ничего нет по сути.
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