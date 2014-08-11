Добрый день, нужна адаптивная верстка лендинга. Все баги оперативно устраняем с Вами же. Указывайте, пожалуйста, цену и сроки. ТЗ и .png лендинга в приложении
Верстка сайта
сверстать страницы
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