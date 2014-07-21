Верстка сайта на любом движке

верстка сайта по готовому дизайну. движок любой. нужна админка, для добавления/редактирования некоторых записей.

из особенностей - флеш-игра. как сказал дизайнер:

"механизм прорисован в отдельном файле. да там рисовать и не надо. Все элементы есть. Из сложного, только сделать реакцию на движение мышь, чтоб 1 фон менялся на другой. "

см. приложенные файлы.