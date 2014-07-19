СЕГОДНЯ Специалист по Drupal СЕГОДНЯ исправить ошибки по отчёту валидатора и другие работы. Список ошибок прикреплён – validator_report.doc Оплата только после готовности, за выходной ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОПЛАЧУ ПРЕМИЮ. ...
Нужна копия сайта
Нужна копия сайта
всех страниц - подключение функционала+учесть дополнения которые включены в ТЗ и картинках
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