В компанию Metida Group, Берлин, Германия, занимающуюся IT разработками, требуется контент-менеджер, верстальщик. Работа постоянная на удалении. Обязанности: - Составление Web-сайта в редакторе WebBuilder похожем на PowerPoint (Программа презентации от Microsoft Office). ...
Создание сайтов
Здравствуйте!
Нужен специалист по web-программированию. Я предоставляю дизайн и тексты, Ваша задача - сделать сайт по моему шаблону (есть возможность работать с Вашими шаблонами).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Сверстать фотографию для сайта http://arbaletfranshiza.ru версия 2.0 ЧТО НУЖНО СВЕРСТАТЬ: https://pp.vk.me/c618418/v618418853/e599/mnYA3qL-N-Q.jpgЗавершен11 лет назад
Здравствуйте коллеги! Необходимо в короткие сроки, выполнить качественную HTML верстку и программинг короткой и простой посадочной страницы. Одностраничник должен корректно открываться на всех устройствах. Для того ...Завершен11 лет назад
Необходимо исправить ряд недочётов в верстке сайта orlov-centre.com.ua Все детали при личной переписке.Завершен11 лет назад
Есть небольшие задания на день работы. Нужно все доделать и запустить сайт. Если работа будет выполнена качественно, будут и другие работы. Прошу указывать реальную цену и срок. Без отзывов и похожих работ прошу не ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Сверстать главную страницу сайта. Верстка фиксированная, валидная, кроссбраузерная. Макет предоставлю исполнителюЗавершен11 лет назад
- $8
Есть html файл сконвертированый из MS-word выглядит в браузере он нормально, но при прогоне его в pdf выползают пустые области. что нужно исправить: http://c2n.me/iynNpQ ...Завершен11 лет назад
- $25
ТЗ 1) Точные комментарии по вёрстке: - в левом нижнем углу сайта подключена панель JivoSite (http://www.jivosite.ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=jivosite&utm_content=adv1&utm_campaign=[jivosite]_sng&gclid=Cj0KEQjwxZieBRDegZuj9rzLt_ABEiQASqRd-gjihOqy16ZsKIsQJK0Q36NGQjGagulnTgWiEE9QlbYaAhwd8P8HAQ); - на сайте нельзя вызвать контекстное меню, которое выпадает при нажатии на ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо классно четко по макету сделать div верстку шапки сайта.Завершен11 лет назад