Создание сайтов

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Завершен24 заявки356 просмотров

Здравствуйте!

Нужен специалист по web-программированию. Я предоставляю дизайн и тексты, Ваша задача - сделать сайт по моему шаблону (есть возможность работать с Вашими шаблонами).

11 лет назад
KOCMOHABT_KOKOC
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Kopakov
Фёдор 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
11 лет назад
$10
1 день
Фёдор - отличный мастер! Быстро, качественно, по разумным деньгам. Рекомендую его к сотрудничеству. Фёдор, спасибо! Очень доволен твоей работой. В будущем поработаем ещё. Успехов тебе!
Веселый простой человек. Работу объясняет очень четко. Всегда на связи. Быстро и хорошо платит. Вообщем всем желаю только таких заказчиков. Всем рекомендую. Сергей, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Kopakov
Фёдор 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
11 лет назад

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