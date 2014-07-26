Нужна верстка на главной страницы сайта v2.0

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок362 просмотра

Сверстать фотографию для сайта http://arbaletfranshiza.ru версия 2.0

ЧТО НУЖНО СВЕРСТАТЬ: https://pp.vk.me/c618418/v618418853/e599/mnYA3qL-N-Q.jpg

11 лет назад
trubingood
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Евгений отлично справился с непростой версткой одностраничного сайта. Благодарю за отличную реализацию. Можно меня смело записывать в ряды постоянных клиентов. Рекомендую к сотрудничеству!
Положительные эмоции, все прошло отлично!

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстальщик / Контент-менеджер/

    $500

    В компанию Metida Group, Берлин, Германия, занимающуюся IT разработками, требуется контент-менеджер, верстальщик. Работа постоянная на удалении. Обязанности: - Составление Web-сайта в редакторе WebBuilder похожем на PowerPoint (Программа презентации от Microsoft Office). ...

    CSSHTMLJavajQueryPHP
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML верстка короткого одностраничника

    Здравствуйте коллеги! Необходимо в короткие сроки, выполнить качественную HTML верстку и программинг короткой и простой посадочной страницы. Одностраничник должен корректно открываться на всех устройствах. Для того ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать сайт под ключ.

    Есть небольшие задания на день работы. Нужно все доделать и запустить сайт. Если работа будет выполнена качественно, будут и другие работы. Прошу указывать реальную цену и срок. Без отзывов и похожих работ прошу не ...

    ocStore
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка странички

    $50

    Сверстать главную страницу сайта. Верстка фиксированная, валидная, кроссбраузерная. Макет предоставлю исполнителю

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исправить CSS

    $8

    Есть html файл сконвертированый из MS-word выглядит в браузере он нормально, но при прогоне его в pdf выползают пустые области. что нужно исправить: http://c2n.me/iynNpQ ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вёрстка LP по ремонту квартир

    $25

    ТЗ 1) Точные комментарии по вёрстке: - в левом нижнем углу сайта подключена панель JivoSite (http://www.jivosite.ru/?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_term=jivosite&amp;utm_content=adv1&amp;utm_campaign=[jivosite]_sng&amp;gclid=Cj0KEQjwxZieBRDegZuj9rzLt_ABEiQASqRd-gjihOqy16ZsKIsQJK0Q36NGQjGagulnTgWiEE9QlbYaAhwd8P8HAQ); - на сайте нельзя вызвать контекстное меню, которое выпадает при нажатии на ...

    Android
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад