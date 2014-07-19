Drupal: исправить ошибки

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Закрыт1 заявка173 просмотра

СЕГОДНЯ

Специалист по Drupal СЕГОДНЯ исправить ошибки по отчёту валидатора и другие работы.

Список ошибок прикреплён – validator_report.doc

Оплата только после готовности, за выходной ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОПЛАЧУ ПРЕМИЮ.

От Вас время выполнения и стоимость.

Предпочтение 99% общение голосом – скайп, телефон.

Благодарю за внимание.

Drupal
11 лет назад
btgnorth
51 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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