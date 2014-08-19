Адаптивная верстка лендинга

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Завершен41 заявка392 просмотра

Добрый день, нужна адаптивная верстка лендинга.

Все баги оперативно устраняем с Вами же.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

ТЗ и .png лендинга в приложении

11 лет назад
PumYulie
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Хорошая верстка, качественная адаптация, всегда на связи. Продолжаем сотрудничать
Работаем уже не в первый раз, впечатления только положительные:)

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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