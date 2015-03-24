pettson

Сергей pettson

 
29 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

cryaker
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Настроить 2 целевых звонка на сайте . Яндекс.Метрика
PHP
Не смотря на юный возраст исполнителя. Всё сделал в течении часа! рекомендую!
Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую! :)
Ответный отзыв
yurylisenko
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Парсинг сайта tiu.ru на php
PHP
Спасибо Сергей! Качественно выполнил работу и очень быстро! Рекомендую!
Отлично поработали. Рекомендую!
Ответный отзыв
vasilchikova
41 год
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сверстать лендинг 1 экран
Работой осталась полностью довольна, выполнена в срок и четко по ТЗ. Отдельное спасибо за рекомендации по решению некоторых технических моментов. Рекомендую.
В ходе сотрудничества с Ольгой никаких проблем не возникло, быстрая оплата и четко составленное ТЗ. Всем рекомендую:)
Ответный отзыв
snipe2009
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Настройка слайдера JS Flexslider
JavaScript
Работа выполнена на 100%, рекомендую как ответственного исполнителя! Спасибо.
Сотрудничеством очень доволен, рекомендую! :)
Ответный отзыв
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Устранить проблему с ЧПУ-адресами на Opencart
NginxOpencart
Работа выполнена оперативно и в соответствии с ТЗ. Исполнитель все время находился на связи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Сотрудничеством очень доволен. Мои рекомендации ;)
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