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- Верстка макета "Everest"316 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
PHP
Не смотря на юный возраст исполнителя. Всё сделал в течении часа! рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую! :)
$10
10 баллов
10 лет назад
PHP
Спасибо Сергей! Качественно выполнил работу и очень быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично поработали. Рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
Работой осталась полностью довольна, выполнена в срок и четко по ТЗ. Отдельное спасибо за рекомендации по решению некоторых технических моментов. Рекомендую.
Ответный отзыв
В ходе сотрудничества с Ольгой никаких проблем не возникло, быстрая оплата и четко составленное ТЗ. Всем рекомендую:)
$15
10 баллов
10 лет назад
JavaScript
Работа выполнена на 100%, рекомендую как ответственного исполнителя! Спасибо.
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен, рекомендую! :)
$15
10 баллов
10 лет назад
NginxOpencart
Работа выполнена оперативно и в соответствии с ТЗ. Исполнитель все время находился на связи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен. Мои рекомендации ;)