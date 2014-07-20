Верстка адаптивная

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки223 просмотра

Здравствуйте, нужно переверстать стандартный шаблон на cms scripto в плоском стиле , работаем у меня на сервере возможна предоплата, за детелями по проекту пишем в личку, сайт который нужно переверстать http://apaa.ru, пишите примерную стоимость работ.

11 лет назад
ivan456
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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