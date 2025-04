Изменить меню

Есть готовая реализация меню (см в прикрепленный Menu Pure CSS3.zip).

Путем редактирования css надо подогнать внешний вид к такому как на сайте http://www.kelloggs.com/en_US/home.html

Кликаем на

Our Brands

Nutrition

Offers & Promotions

Recipes

What We Believe

Who We Are

См изображение в аттачменте. В конечном итоге должна быть точная копия меню.

Срок 1-2 дня

Оплата по факту (paypal или moneybookers). Иные формы оплат просьба не предлагать.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.