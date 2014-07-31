Изменить меню

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки402 просмотра

Есть готовая реализация меню (см в прикрепленный Menu Pure CSS3.zip).

Путем редактирования css надо подогнать внешний вид к такому как на сайте http://www.kelloggs.com/en_US/home.html

Кликаем на

Our Brands

Nutrition

Offers & Promotions

Recipes

What We Believe

Who We Are

См изображение в аттачменте. В конечном итоге должна быть точная копия меню.

Срок 1-2 дня

Оплата по факту (paypal или moneybookers). Иные формы оплат просьба не предлагать.

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.

CSS
11 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$9
1 день
Безупречно и с соблюдением сроков на всех этапах реализовал довольно таки сложную работу. Все работы были выполнены полноценно и без всяких отговорок и ссылок на какие-то сложности. Рекомендую как уверенного знатока всем нуждающимся в решении задач любой сложности связанных с JS, JQUERY, CSS3, HTML5. В процессе работы предлагал на выбор несколько альтернативных методов реализации той или иной функциональности. При каждой сдаче проекта абсолютно никаких замечаний к качеству исполненной работы так как не приходится что-то исправлять или переделывать. Что и подтверждает ответственность и профессиональный подход к работе.
Отличный клиент и человек! Остались только положительные впечатления от процесса сотрудничества. Оплата четко в указанное время, без каких либо задержек.

Заявки фрилансеров

stormsher
Василий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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