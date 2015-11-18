stormsher

Василий stormsher

 
39 летУкраина/Винница
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Проекты любой сложности быстро и качественно..

Профессиональный разработчик на JavaScript (NodeJS).

Навыки:

  • JavaScript (ES6)
  • NodeJS
  • NoSQL (MongoDB, Redis) / SQL (PostgreSQL, MariaDB, MySQL)
  • BigData
  • AngularJS / Angular2
  • Cordova
  • Electron
  • RESTful API
Основные направления работы:

  • Написание систем агрегации и анализа данных
  • Работа с АПИ
  • Автоматизированные системы управлення (CRM/ERM)
  • Расширения для Chrome / сервис-воркеры
  • и другое.. более подробно в лс.
JavascriptMySQLPostgreSQLMongoDBRedisCordovaNode.jsSQL
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Отзывы заказчиков
doberalit
37 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Установить верстку магазина на Shop-Script
Рекомендую как ответственного исполнителя! Василий всегда был на связи и завершил проект успешно!
Всё прошло отлично. Точное ТЗ, постоянная связь и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
euroautopart
Алексей 
44 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Парсеры, грабберы, автоматизация
Отличный разработчик,все четко и по делу....рекомендую
Всё прошло на высшем уровне! Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
irbis90
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Сверстать по прототипу на основе бутстрапа
Спасибо Василию за работу. Сделал верстку по проекту качественно и в срок, правки вносил также оперативно. Рекомендую.
Всё плошло отлично. Точная поставновка задачи, минимум правок, быстрая оплата - рекомендую!
Ответный отзыв
aidrim
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Поправить форму заказа на сайте
Справился за пол часа, отличная работа!
Никаких проблем, точная постановка задачи и быстрая оплата.
Ответный отзыв
aidrim
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Доделать сайт
Отлично справился с задачей, уложился в озвученный срок, был на связи и не пропадал,рекомендую всем
Всё прошло отлично - рекомендую!
Ответный отзыв
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от $30от 1 часа
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