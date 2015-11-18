Проекты любой сложности быстро и качественно..
Профессиональный разработчик на JavaScript (NodeJS).
Навыки:
- JavaScript (ES6)
- NodeJS
- NoSQL (MongoDB, Redis) / SQL (PostgreSQL, MariaDB, MySQL)
- BigData
- AngularJS / Angular2
- Cordova
- Electron
- RESTful API
- Написание систем агрегации и анализа данных
- Работа с АПИ
- Автоматизированные системы управлення (CRM/ERM)
- Расширения для Chrome / сервис-воркеры
- и другое.. более подробно в лс.
Портфолио
- Сайт-визитка "ИнфоСтар"283 просмотра
- Красивое меню для сайта281 просмотр
- Интернет-магазин "Каприз"314 просмотров
- Интернет-магазин "Хозяюшка"375 просмотров
- Верстка сайта портфолио242 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую как ответственного исполнителя! Василий всегда был на связи и завершил проект успешно!
Ответный отзыв
Всё прошло отлично. Точное ТЗ, постоянная связь и быстрая оплата. Рекомендую!
$50
10 баллов
7 лет назад
Отличный разработчик,все четко и по делу....рекомендую
Ответный отзыв
Всё прошло на высшем уровне! Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Рекомендую!
$50
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Василию за работу. Сделал верстку по проекту качественно и в срок, правки вносил также оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё плошло отлично. Точная поставновка задачи, минимум правок, быстрая оплата - рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Справился за пол часа, отличная работа!
Ответный отзыв
Никаких проблем, точная постановка задачи и быстрая оплата.
$10
10 баллов
8 лет назад
Отлично справился с задачей, уложился в озвученный срок, был на связи и не пропадал,рекомендую всем
Ответный отзыв
Всё прошло отлично - рекомендую!
HTML-верстка
13 отзывов
$1/час
от $30от 1 часа
#370
Веб-программирование
10 отзывов
$1/час
от $30от 1 часа
#340
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$1/час
от $30
#390
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $30
#149
Интернет-магазины
нет отзывов
$1/час
от $50
#321
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $30
#430