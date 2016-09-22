euroautopart

Алексей euroautopart

 
44 годаБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$87
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$87
10 баллов
6 лет назад
Конверсия сайта
Перспективный заказчик. Приятно работать
Обратился с вопросом анализа сайта, сделано все на высшем уровне.Анализ развернутый,глубокий,характер предложений по модернизации и вектора дальнейшего движения проекта понравились.Думаю,продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
tianin
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$178
2 балла
7 лет назад
Нужна программа учета склада
Дальше разговоров дело не пошло, отношение не уважительное.
Все отлично,работает...
Ответный отзыв
stormsher
Василий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Парсеры, грабберы, автоматизация
Всё прошло на высшем уровне! Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Рекомендую!
Отличный разработчик,все четко и по делу....рекомендую
Ответный отзыв
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Необходим парсер для работы с сайтом
Хороший заказчик. Продолжаем сотрудничать.
Грамотный специалист,сделал все четко и быстро.Постоянно на связи,сделал какие то доработки,самое главное-честный человек.Рекомендую....
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