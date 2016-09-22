Необходим парсер для работы с сайтом

Веб-программированиеЗавершен4 заявки175 просмотров
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необходим парсер для работы с сайтом http://autostrong-m.ru/  с возможностью  парсить через прокси.файл с тз прилагается... При хорошем исполнении и адекватной цене есть много работы подобного профиля.

7 лет назад
euroautopart
Алексей 
44 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$20
1 день
Грамотный специалист,сделал все четко и быстро.Постоянно на связи,сделал какие то доработки,самое главное-честный человек.Рекомендую....
Хороший заказчик. Продолжаем сотрудничать.