Есть проект CRM написанная на php mysql и codeignitor требуется ее переделать более подробно опишу заинтересованному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходим парсер для работы с сайтом http://autostrong-m.ru/ с возможностью парсить через прокси.файл с тз прилагается... При хорошем исполнении и адекватной цене есть много работы подобного профиля.
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