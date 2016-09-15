Немного исправить тему на WP

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть сайт, который сделан на WordPress. На нем предполагалось сделать всего несколько страниц (до 10) и тема была специально заточено под это. Сейчас требуется наполнять сайт новым контентом и для этого необходимо чуть отредактировать тему.

Задача: сделать так, чтобы при создании новой страницы подгружался слайдер как на главной странице: http://bl-professional.ru/ и текст. В данный момент при создании новой страницы подгружается меню из раздела "Услуги": http://bl-professional.ru/beauty-land-test/

При этом на остальных страницах все должно остаться как и прежде.