Ffmpeg видеофильтры

Ув. коллеги есть международная торговая площадка на стадии разработки и запуска, создавался без ТЗ. По этому возникли много недочетов. Необходима написать грамотный ТЗ исходя из слов и самого деятельности сайта.
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Нужны команды ffmpeg для создания различных эффектов видео
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