Ffmpeg видеофильтры

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны команды ffmpeg для создания различных эффектов видео

7 лет назад
sergejru
Сергей 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад