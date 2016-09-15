Написать техническое задание для проекта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок174 просмотра
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Ув. коллеги есть международная торговая площадка на стадии разработки и запуска, создавался без ТЗ.

По этому возникли много недочетов.

Необходима написать грамотный ТЗ исходя из слов и самого деятельности сайта.

7 лет назад
grechca
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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