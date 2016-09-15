Написать техническое задание для проекта

Необходимо создать с нуля или доработать пример. В примере необходимо нажать и удерживать элемент, чтобы его активировать. Нужно убрать дублирование активного элемента при перемещении Пример здесь: sleema.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ув. коллеги есть международная торговая площадка на стадии разработки и запуска, создавался без ТЗ.
По этому возникли много недочетов.
Необходима написать грамотный ТЗ исходя из слов и самого деятельности сайта.
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