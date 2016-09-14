Поставить шаблон сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Добрый день, уважаемый фрилансер!

Необходимо шаблон интернет-магазина из маркетплейса битрикса поставить на cms битрикс.  Произвести все настройки для нормальной работы и произвести инструктаж.

Нужен человек, который это уже делал и может подтвердить данную работу.

П/С пишите сроки и стоимость ваших услуг. 

7 лет назад
Skybus
Илья 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
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