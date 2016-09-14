Поставить шаблон сайта на Битрикс

Здравствуйте! Для сайта http://lifti-moskvi.ru на Джумле 3.0 нужно добавить несколько модулей (плагины...), это меню, новости, этапы работы, форма обратной связи, и тд. Более подробное описние: https://docs.google.com/document/d/1r8nun-8tMNol8U8gKOszIMjbys-o1ASWnbVMSf4ZaVE/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемый фрилансер!
Необходимо шаблон интернет-магазина из маркетплейса битрикса поставить на cms битрикс. Произвести все настройки для нормальной работы и произвести инструктаж.
Нужен человек, который это уже делал и может подтвердить данную работу.
П/С пишите сроки и стоимость ваших услуг.
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