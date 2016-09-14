Исправить ошибку на сайте на ModX Revo

Добрый день!

При загрузке основного изображения товара через админ панель, в превью на странице общего каталога это изображение не уменьшается под размер окна, а отображается в полный размер http://prntscr.com/chx3rz

Нужно сделать так, чтобы основное изображение уменьшалось по размеру поля для превью на странице каталога.

Ссылка на сайт: https://goo.gl/l8v06m

Пишите сроки и цены (в рублях)

Сделать нужно сегодня