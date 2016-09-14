Внести небольшие правки в шаблон мобильной версии Джумлы 3.2.

Нужно отправить firebase пост запрос. https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/send-message Нужно сделать сегодня Пишите цены (будете загонятся с ценой "отказ") Только фрилансеры --------------------------------------------------------------------------- Отправить HTTP запрос на https://fcm.googleapis.com/fcm/send с данными : {"to":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","priority": "high","data":{"id":"4","name":"Igor","nomer":"+380932171226"}} (Всё что в "data" - подтягивается с БД) "to" - токен по которому firebase опрееляет куда ...